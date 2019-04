Buzău: Dosar penal pentru autorul accidentului de la Bâlhacu, soldat cu patru morţi şi 12 răniţi Politistii din cadrul IPJ Buzau au deschis marti dosar penal pe numele barbatului in varsta de 50 de ani din judetul Vrancea care s-a aflat luni seara la volanului microbuzului implicat in accidentul din localitatea buzoiana Balhacu, soldat cu patru morti si 12 raniti.



Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES de Biroul de presa al IPJ Buzau, din primele cercetari efectuate de politistii rutieri a rezultat ca in timp ce conducea un ansamblu de vehicule (microbuz si remorca) pe DN 2B, din directia Buzau catre Braila, la intersectia cu calea ferata de pe raza localitatii Balhacu,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Politistii din cadrul IPJ Buzau au deschis marti dosar penal pe numele barbatului in varsta de 50 de ani din judetul Vrancea care s a aflat luni seara la volanului microbuzului implicat in accidentul din localitatea buzoiana Balhacu, soldat cu patru morti si 12 raniti.Potrivit unui comunicat transmis…

- Inca o persoana a murit dupa accidentul petrecut luni noaptea pe DN 2B, in zona localitații C.A. Rosetti, din Buzau, bilanțul aratand ca 4 oameni au murit și 12 sunt in stare grava la spital. Polițiștii au stabilit ca șoferul microbuzului nu a oprit la bariera, la trecerea la nivel cu calea ferata,…

- UPDATE 22:11: Trei persoane sunt decedate. Microbuzul cu numere de Bucuresti circula dinspre Buzau inspre Braila. La trecerea la nivel cu cale ferata de pe DN 2B, de la Balhacu, a fost lovit de trenul Interregio București- Galați și tarat 200 de metri. (FOTO) UPDATE 21:58: In urma accidentului au rezultat…

- Autoritatile din Buzau au declansat Planul rosu de interventie, luni seara, dupa ce un microbuz in care se aflau mai multe persoane a fost lovit de un tren. In microbuz s-ar fi afla, potrivit primelor informatii, 14 persoane, a caror stare nu se cunoaste deocamdata, informeaza News.ro. De asemenea,…

