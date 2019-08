Stiri pe aceeasi tema

- Bunicul Luizei Melencu, fata de 18 ani, din Diosti, pe care Gheorghe Dinca spune ca ar fi ucis-o, ca si pe Alexandra, este din ce in ce mai convins ca cele intamplate la Caracal sunt, in fapt, „afacere de familie“.

- Copiii lui Gheorghe Dinca au declarat, la audieri, ca in ziua in care a fost rapita Alexandra Maceșanu, pe 24 iulie, au trecut prin fața casei tatalui lor, fara a intra, și au vazut cand doi vecini au ieșit din curtea acestuia.Declarațiile au fost date atat de fiica monstrului din Caracal,…

- Apar acuzații grave la adresa unor instituții cu greutate din Romania, instituții, care trebuie sa faca lumina in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu, despre care se presupune ca ar fi fost ucisa de catre Gheorghe Dinca.

- Elena, soția lui Gheorghe Dinca, va fi audiata, joi, de procurori la sediul central DIICOT pentru a da explicații in cazul adolescentelor disparute in Caracal, au precizat surse judiciare pentru Libertatea. In tot acest timp, anchetatorii continua cercetarile in locuința barbatului care a recunoscut…

- Sotia lui Gheorghe Dinca, Elena Dinca, si copiii acestora, doi barbati si o femeie, au ajuns joi la sediul central DIICOT pentru audieri. La intrarea in institutie, acestia s-au imbrancit cu jurnalistii și au refuzat sa dea declarații.

- Tonel Pop, avocatul familiei Melencu susține ca Gheorghe Dinca a fost sunat pe mobilul sau de mai multe ori, de barbați, iar acesta nu a declarat acest fapt. Avocatul merge pe varianta ca inculpatul nu a fost singur.

- Unchiul Alexandrei Maceșanu susține ca are dovezi ca Gheorghe Dinca face parte din rețele de trafic de minore. Alexandru Cumpanașu afirma ca individul din Caracal, acuzat de uciderea a doua tinere, Alexandra și Luiza, este protejat și ca ar fi avut și alți complici.

- Polițiștii fac noi cercetari in zona locuinței barbatului de 66 de ani din Caracal, suspectat ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Anchetatorii scotocesc zona pentru a gasi noi indicii, transmite Mediafax.Zona in care locuiește Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal suspectat ca a…