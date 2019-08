Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, va fi candidatul Aliantei 2020 USR PLUS la prezidentiale, iar Dacian Ciolos va fi candidat pentru functia de premier, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, surse din alianta. Conform acestor surse, la negocierile de vineri s-a ajuns la un protocol, care trebuie validat de…

- Deputatul USR Iulian Bulai i-a cerut, vineri dimineata, ministrului Culturii, Daniel Breaz, sa organizeze consultari publice dupa ce joi seara institutia pe care el o conduce a anuntat ca va fi creat un complex muzeal ce va cuprinde Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului in Romania,…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat vineri, dupa ce instanta i-a respins cererea de revizuire a adoptiei fetitei din Baia de Arama, ca va respecta decizia judecatorilor si ca legea il obliga sa "nu stea si sa fie spectator". "Nu comentam hotarari judecatoresti. Stiti ca…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe, spune ca va susține modificarea constituției doar daca va include și precizarea ca o casatorie poate avea loc doar intre un barbat și o femeie. Amintim ca referendumul ținut anul trecut pe aceasta tema a adus la urne doar 21% dintre votanți, sub pragul necesar de 30%.…

- Deputatul liberal de Suceava Ioan Balan este de parere ca PSD nu a inteles nimic dupa esecul usturator de la alegerile prezidentiale de duminica, 26 mai. Parlamentarul sucevean crede ca mutarile de trupe facute de partidul de guvernamant nu fac altceva decat sa demonstreze modul in care sfideaza in…

- Alianta 2020 USR PLUS a obtinut un rezultat extraordinar in judetul Neamt care onoreaza si obliga, a declarat, pentru AGERPRES, deputatul USR Iulian Bulai. Parlamentarul a adaugat ca votul acordat de nemteni arata ca acestia isi doresc o politica europeana. "Am obtinut un rezultat…

- Alianta 2020 USR PLUS organizeaza, vineri, cel de-al treilea miting electoral, in Parcul Izvor din Bucuresti. La eveniment va participa si Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, conform news.ro.Mitingul aliantei 2020 USR PLUS va avea loc in Parcul Izvor, incepand de la ora…

- 'De frica obtinerii unui scor rusinos si pentru a descuraja o prezenta la vot, USR intentioneaza sa creeze incidente electorale pe care apoi sa le raporteze ca fiind comise de partidele oponente, in special PSD si ALDE. Astfel de actiuni le-au practicat inca din decembrie 2016 si sunt continue',…