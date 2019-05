Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite in a doua zi de Paște, dupa ce șoferul unui autobuz din linia 163, fara calatori, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat intr-un imobil de pe Soseaua Orhideelor din sectorul 6 al Capitalei.

- Un amplu exercițiu de salvare și evacuare se va desfașura la metroul din București, in aceasta noapte, in jurul orei 01.00. Simularea va avea loc in trei stații din centrul Capitalei, situate pe Magistrala 2, punctul central fiind la Piața Romana. Scenariul prevede mai multe explozii care produc avarii…

- Politistii si procurorii DIICOT Valcea au facut, marti, sapte perchezitii in Valcea, Ilfov, Gorj si Bucuresti, la persoane suspectate ca fac parte dintr-o grupare care a inselat peste 125 de cetateni germani, falsificand site-urile unor companii comerciale renumite. Ancheta se desfasoara impreuna cu…

- Politistii au organizat, vineri si sambata, o actiune pentru verificarea legalitații efectuarii transportului public de persoane in regim taxi și a transportului in regim de inchiriere cu șofer prin intermediul aplicațiilor electronice, fiind date amenzi de peste 45.000...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este blocata sambata dupa-amiaza pe DN 1A Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 18+800 metri, pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov, din cauza unui accident produs pe fondul neacordarii de prioritate.Potrivit…

- Un pistol si munitie, un autoturism, peste 34.000 de lei si 700 de euro, telefoane mobile, un hard disk, precum si alte inscrisuri susceptibile a proveni din savarsirea de infractiuni au fost ridicate, in urma perchezitiilor de marti dimineata din Bucuresti si judetul Ilfov, desfasurate de politistii…