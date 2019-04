Stiri pe aceeasi tema

- Philip Hammond a declarat, vineri, ca este foarte probabil ca ideea unui al doilea referendum privind Brexitul sa fie prezentata din nou in parlament, desi guvernul de la Londra isi mentine opozitia fata de o noua consultare populara in acest dosar. Ministrul britanic al finantelor care s-a aflat la Washington…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis vineri o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care solicita o amanare a Brexitului pana la 30 iunie pentru a permite parlamentului de la Londra sa agreeze un acord de retragere. "Regatul Unit propune ca aceasta perioada ar…

- Partidul Laburist poate face o intelegere cu premierul Theresa May referitoare la aranjamentele vamale viitoare intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, dar nu poate sustine nicio propunere privind Brexitul daca aceasta nu include organizarea unui nou referendum, a anuntat vineri Tom Watson, vicepresedinte…

- Corbyn isi va exprima increderea ca in parlamentul britanic poate fi convenita o alternativa la acordul prezentat de premierul Theresa May cu privire la Brexit si respins deja de doua ori pana acum de legislativul de la Londra.La Bruxelles, Jeremy Corbyn se va intalni si cu secretarul general…

- Parlamentul Regatului Unit a respins marti seara, prin vot, ultima versiune de acord privind Brexit-ul sustinuta de guvernul de la Londra, transmite Reuters. Pentru acord - modificat faţă de versiunea din noiembrie anul trecut şi respinsă deja în ianuarie - au votat 242 de…

- Liderul opozitiei laburiste din Regatul Unit, Jeremy Corbyn, a indicat joi ca partidul sau va sustine acordul de iesire a tarii din Uniunea Europeana, negociat de catre guvernul britanic cu UE, daca Londra se angajeaza sa mentina relatii stranse cu blocul comunitar dupa Brexit, relateaza AFP.…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- Theresa May a afirmat ca, daca parlamentarii s-au aratat ingrijorati de un Brexit fara acord, ei trebuie sa inteleaga ca cea mai buna cale de a evita acest lucru este votarea unui acord. Cealalta varianta ar implica extinderea Articolului 50, ceea ce UE nu isi doreste, a precizat May. „Atunci…