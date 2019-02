BREAKING NEWS: Comisia Europeană, nou avertisment pentru România: Fondurile europene, în pericol Oficialii de la Bruxelles avertizeaza ca OUG 114/2018 contine modificari legislative care contravin recomandarilor specifice facute de Comisia Europeana in ceea ce priveste modalitatea de verificare a eligibilitatii cheltuirii banilor europeni. Reamintim ca un articol din OUG 114, introdus chiar in timpul ședinței de guvern din seara de 21 decembrie, ar putea duce la blocarea, cel puțin temporara, licitațiilor cu fonduri europene. Guvernul a mutat fara vreo consultare publica sau vreun anunț prealabil controlul inainte de publicare („ex ante”) al licitațiilor cu finanțare europeana de la Agenția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

