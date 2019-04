Brașovul este gazda fazei pe țară a Olimpiadei de științe socio-umane (Social) In aceasta perioada, Brașovul este gazda fazei pe țara a Olimpiadei de științe socio-umane. 400 de elevi de liceu și din clasele a VII-a și a VIII-a din intreaga țara și-au testat in ultim asaptamana cunoștințele la cele 6 materii și au avut ocazia sa iși faca noi prieteni. In plus, competiția se desfașoara chiar inaintea sarbatorilor de Paște, astfel ca participanții vor putea cunoaște cateva din... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

