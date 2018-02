Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul dezastruos inregistrat de FCSB in meciul cu Lazio Roma, 1-5, in returul 16-imilor de finala ale Europa League, l-a determinat pe Gigi Becali sa faca un anunt uluitor. Latifundiarul din Pipera a declarat ca se gandeste sa se retraga din fotbal.

- Facut praf de Gigi Becali dupa meciul cu Dinamo, 2-2, Gabriel Enache, a fost trimis la echipa a doua a FCSB-ului, fiindu-i sugerat ca nu va mai avea nicio șansa. N-a fost luat in lot de Nicolae Dica pentru meciul cu Lazio, chiar daca avea in lot un singur fundaș dreapta, iar in cursul zilei și-a…

- Chiar inainte de marele derby cu Dinamo, Gabi Enache, jucatorul-problema de la FCSB, a demonstrat ca este un tata model. Fotbalistul contestat de Gigi Becali a fost surprins intr-o ipostaza de-a dreptul emotionanta de paparazzii Spynews.ro.

- Toata lumea a inceput sa rada, inclusiv tanara, scrie antena3.ro. Care a fost insa motivul? O albina se așezase pe fața miresei, iar barbatul a incercat sa o inlature, insa din greșeala i-a tras partenerei sala o palma. Citeste si POVESTE ADEVARATA. Un tanar si-a anulat nunta cand a aflat…

- Marko Ljubinkovic nu a uitat Vasluiul, pe care il considera un oraș important pentru fotbalul romanesc, deși a ramas fara echipa in Liga I. Sarbul a renunțat la cariera de fotbalist și spera ca in viitorul apropiat sa o inceapa pe cea de antrenor, avand deja licența A. Marko Ljubinkovic este un nume…

- Gigi Becali, patronul FCSB, l-a atacat din nou pe Razvan Burleanu, președintele FRF, și l-a laudat pe Ionuț Lupescu, cerand ca acesta sa fie votat la șefia Federației. "Razvan Burleanu a distrus fotbalu prin doua hotarari. L-a pus pe Daum la naționala, un om de nimic, și a adus un șef straini la CCA,…

- Spre deosebire de ce se intampla inainte de 2014, cand masinaria de voturi a lui Sandu functiona fara cusur, acum Razvan Burleanu nu mai e sigur de locul sau. De fapt, incepand de duminica, favorit in aceasta cursa e Ionut Lupescu!

- Divorțul dintre Gabi Enache și Madalina, femeia care a fost inlocuita de Lena, a fost unul dintre cele mai dificile din lumea fotbalului și, chiar daca lupta dintre ei a fost una dificila, multe lucruri au ramas ascunse intre cei doi...

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, afirma intr-o postare pe Facebook ca incepand din luna februarie sute de romani vor incasa salarii mai mici. Mai mult, liderul PNL avertizeaza ca vor urma și reduceri de personal in administrația publica, locala și centrala.„Dragnea trece pe Rudotel.…

- Trecut pe linie moarta la Deportivo La Coruna, Costel Pantilimon parasește gruparea galiciana, anunța presa din Spania. Portarul se afla pe lista lui Gigi Becali, care are insa parte de o concurența serioasa. Nottingham Forest este formația care il dorește pe Pantilimon, portar care implinește 31 de…

- Cristi Borcea va reveni la Dinamo imediat dupa ce va ieși din inchisoare, sustine Gigi Becali. Afaceristul nu voia sa mai auda de fotbal, dar s-ar fi razgandit dupa ce a vazut rezultatele unui sondaj. Cristi Borcea si fratii Becali, din nou la proces. Imagini inedite cu Borcea, la ICCJ…

- Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu, fost reprezentant al Romaniei la Eurovision, se pare ca nu fac echipa buna la renumitul concurs! Tensiunile dintre cei doi prezentatori ai concursului muzical au atins cote maxime, duminica seara, cand au ajuns sa-si arunce vorbe urate. Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu…

- Fotbalul romanesc e din nou 'dinamitat' din interior. Se pare ca un nou scandal precum 'Dosarul Transferurilor' va fi devoalat de procurorii DIICOT. Este vorba despre o frauda uriasa, 10 milioane de euro, iar autoritatile lanseaza acuzatii extrem de grave.Citește și: CTP a analizat la sange…

- Pe teren, Iosif Rotariu a scris istorie la Timișoara și la Steaua in anii '80 și '90. Dar șefii de astazi ai banațenilor au șters totul cu buretele și l-au forțat sa paraseasca clubul inaintea Craciunului, din cauza unei scene petrecute in noiembrie, in timpul partidei din Liga 1 susținut de alb-violeți…

- Gigi Becali spune ca nu se mai gandește la transferul lui Raul Rusescu dupa ce a primit vești extraordinare din cantonamentul din Turcia unde se afla FCSB. Patronul roș-albaștrilor susține ca nu mai are nevoie de niciun varf dupa ce a auzit ca Denis Alibec se afla intr-o revenire continua in cantonament.…

- Junior Morais a comentat criticile care au venit din partea lui Gigi Becali in momentele in care fundașul stanga facea meciuri mai slabe. "A uitat fotbalul", declara Becali la finalul ultimelor meciuri din 2017 la adresa lui Morais. "Ce sa se supere domnul Becali? Nu, incerc sa-mi fac treaba cat mai…

- Gigi Becali a anunțat ca a discutat cu MM Stoica, iar acesta i-a vorbit in termeni laudativi despre Denis Alibec, care și-ar fi schimbat mult atitudinea dupa vacanța de iarna. "MM mi-a zis ca are doua vești bune. Una este despre Alibec. A zis ca a fost un alt om, s-a intors din vacanța schimbat mult.…

- Țeapa de proporții: CFR Cluj l-a dat afara, iar acum va semna cu Benfica Lisabona! Fotbalul romanesc a ajuns in sapa de lemn și din pricina conducatorilor care știu sa se certe, dar care n-au „ochi” la jucatori și iși iau „țepe” de zile mari. Atacantul australian care a jucat 5 meciuri la CFR Cluj,…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- Se pare ca vedeta de televiziune Catrinel Sandu era inșelata de soțul ei de doi ani. Gabriel Trifu avea o viața dubla, acesta amorezandu-se de o alta femeie, o americanca, cu care a avut o relație in paralel in ultimii doi ani. Potrivit unor surse citate de Click, Catrinel Sandu a aflat despre…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat pentru Agerpres ca daca echipa nationala a Romaniei ar fi reusit calificarea la Cupa Mondiala din Rusia 2017 ar fi fost „un an excelent” pentru fotbalul romanesc. “Consider ca in urma unei evaluari obiective putem aprecia anul…

- Gigi Becali a strigat la Denis Alibec: ”Ești barbat, nu copil! Arunca, ma, calculatorul ala! Da-i doua picioare și sparge-l!”. Aflat intr-o situație critica, fara gol marcat in cele 12 etape jucate in Liga 1, Denis Alibec a fost bagat in ședința de catre Gigi Becali. Patronul FCSB l-a sunat pe capriciosul…

- Gigi Becali a dezvaluit ca l-a sunat pe atacantul de 27 de ani, i-a cerut sa munceasca mai mult și sa renunțe la calculator pentru a reveni la cea mai buna forma a sa. Dezvaluire BOMBA! Motivul SOCANT al razboiului dintre Victor Piturca si Gigi Becali: "M-a vandut ca Iuda!" "Chiar ieri…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, trage un semnal de alarma cu privire la mentalitatea cu care sunt crescuți tinerii jucatorii romani. "In fotbalul romanesc alta e problema. Jucatorii ar trebui invatati de cand sunt copii ceea ce inseamna fotbalul de performanta. E nevoie de sacrificii,…

- Adus in urma cu un an pentru 2 milioane de euro, de la Astra, Denis Alibec, 26 de ani, ar putea pleca in aceasta iarna. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca prefera sa-l vanda pe atacat pentru 2 milioane de euro, nu pe 3, din cauza unei clauze dintre contractul de transfer. "Pe Alibec nu-l dau…

- Cine sunt cei mai cunoscuți jucatori de table din fotbalul romanesc. ”N-am știut ca e așa nebun, mi-a spart cutia in cap!”. Fotbalul romanesc e plin de ”tablagii”. Intre cei mai frenetici jucatori sunt Ilie Ciuclea, patronul lui Juventus București, Mircea Minea, primarul din Chiajna care are grija și…

- Olimpiu Moruțan a semnat cu FCSB și se va alatura gruparii roș-albastre din vara. Cand a ieșit din sediul clubului, jucatorul de 18 ani a explicat motivul care l-a determinat sa refuze Șahtior și a spus care ii este clauza de reziliere. Moruțan poate pleca de la roș-albaștri daca o echipa ii va achita…

- Olimpiu Morutan (18 ani) a dat raspunsul final in ceea ce priveste transferul la FCSB. Mijlocasul Botosaniului s-a hotarat sa accepte oferta vicecampioanei si a anuntat ca maine (n.r. - joi) va merge sa semneze contractul propus. Internationalul de tineret va ramane, totusi, pana in vara in Moldova.…

- Victor Pițurca i-a propus lui Bogdan Mara sa-i ceara lui Gigi Becali sa faca un schimb Denis Alibec - Billel Omrani. Oficialul ardelenilor s-a aratat incantat de idee. "Faceți un schimb Omrani - Alibec, daca se poate. Ce sa faca Gigi Becali cu Alibec? Avantajeaza ambele cluburi. Pe Omrani, daca da…

- Denis Alibec trece printr-o perioada nefasta la FCSB, iar Nicolae Dica a avut cateva sfaturi sa-i dea ca sa poata iesi din pasa neagra in care se afla. Fostul decar din Ghencea a avut o discutie cu atacantul de 26 de ani si i-a explicat de ce nu poate marca la fel de usor cum o facea la Astra. Dica…

- Gigi Becali l-a luat tare pe Alibec: ”Aici e Steaua, e razboi. Nu suntem gradinița, ca sa educam fotbaliștii. Daca nu ești barbat, du-te și lasa-ne!”. Gigi Becali nu-l slabește deloc pe atacantul Denis Alibec , dupa ce fotbalistul a avut o toamna de coșmar, cu eficacitate zero, dar „compensata” cu scandaluri…

- Nicolae Dica a vorbit despre mijlocașul Olimpiu Moruțan, cel care azi a negociat cu șefii FCSB transferul la formația roș-albastra. (Detalii aici) Tehicianul FCSB a dezvaluit ca a avut o discuție cu Gigi Becali și Mihai Stoica și cei trei au decis ca mijlocașul sa joace la formația lui Costel Enache…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, l-a facut praf pe Denis Alibec in aceasta seara, dezvaluind ca a aflat ca atacantul mimeaza, de fapt, accidentarea pe care o acuza de o indelungata perioada. "Alibec n-are nimic, se alinta. Daca il supara cineva se da accidentat, nu mai vrea sa joace. Mi-a…

- Bucuresteanca Magda Coman, o femeie de o frumusete rapitoare, era, acum ani buni, si un manechin plin de sperante. Cand avea doar 21 de ani insa, un sofer neatent a lovit puternic masina in care se afla fata, iar "sentinta" a fost extrem de dura pentru tanara: viata petrecuta pentru totdeauna in scaun…

- Oscar Pistorius are probleme si in inchisoare. Campionul Paralimpic a fost implicat intr-un incident cu un alt prizonier, motivul fiind utilizarea unui telefon public, a anuntat, marti, un oficial al penitenciarului. Incidentul a avut loc in urma cu o saptamana. Enervati de timpul indelungat…

- Cei mai bogați oameni din fotbalul romanesc. VEZI ce averi au Dan Petrescu, Gigi Becali și Hagi Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, ocupa locul 8 in topul celor mai bogați oameni din fotbalul romanesc. "Bursucul" se afla, de asemenea, pe locul 296 în ierarhia celor mai înstariți…

- Gigi Becali nu pare sa prea afectat de faptul ca a pierdut un milion de euro dupa ce echipa pe care o finanțeaza a pierdut, acasa, in Europa League. Ba, dimpotriva, latifundiarul din Pipera pare sa fi revenit la bunele obiceiuri și sa fie fie interesat de oamenii cu puține posibilitați materiale, ajutandu-i,…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca a avut o discutie ci antrenorul formatiei Kayserispor, Marius Sumudica, in care i-a recomandat sa nu ii mai provoace pe turci prin gesturile si afirmatiile sale. "Tu esti nebun, vrei sa te impuste aia?", declara Becali ca i-a spus lui Sumudica. Totodata,…

- Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice a FRF, a declarat ca FCSB si CSA Steaua vor fuziona. Stoichita avertizeaza ca nu trebuie sa excludem varianta impacarii intre Gigi Becali si generali.

- Mihai Stoichița, președintele Comisiei Tehnice a FRF, a venit cu o veste-soc pentru fotbalul românesc: FCSB si CSA Steaua vor fuziona. Stoichita avertizeaza ca nu trebuie sa excludem varianta împacarii între Gigi Becali si generali.

- "Vazusem un alt tip de CFR. Dan Petrescu a reglat echipa, am vazut o echipa foarte solida, care nu poate primi gol. Am vaut o echipa foarte puternica. Pana acum eram foarte sigur de titlu, acum nu mai sunt, e o echipa puternica, au un antrenor care stie sa puna la punct lucrurile. Ce depinde de mine…

- Nicolae Dica a explicat la finalul meciului caștigat de FCSB in fața lui Juventus București (4-0) ca a decis sa-l schimbe pe Denis Alibec la pauza pentru ca nu a fost mulțumit de jocul acestuia. Alibec a fost inlocuit la pauza de Florinel Coman, dupa o prima repriza ștearsa, fara mari realizari. "Am…

- Alaturi de Denis Alibec si de Constantin Budescu, Catalin Golofca este unul dintre jucatorii care au dezamagit teribil in ultima vreme la FCSB. Considerat un super-fotbalist in momentul in care a semnat cu vicecampioana Romaniei, fostul jucator de la FC Botosani a cazut repede in dizgratia lui Gigi…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, ca va propune in viitoarea Adunare Generala a LPF aducerea de arbitri straini la meciurile din play-off-ul Ligii I. "Pentru ca nu avem arbitri de anvergura care sa arbitreze fotbalul nostru din play-off", a explicat el. Horatiu "Sfesnic" este cel…