- Banca Nationala a Romaniei a marcat vizita Papei Francisc in Romania printr-o lansare, in circuitul numismatic a unor monede din aur si alama pentru colectionare si va pune in circulatie o moneda din alama, cu tema Vizita Apostolica a Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania. Aversul monedei din aur…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza, din 13 mai 2019, in circuitul numismatic, o moneda din argint cu tema „Desavarsirea Marii Uniri – Emmanuel de Martonne”. Valoare nominala a monedei este 10 lei. Moneda are un diametru de 37 mm si o greutate de 31,103 g și este din argint 999‰. Aversul…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema Desavarsirea Marii Uniri - Henri Mathias Berthelot. Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei reda conacul generalului Berthelot din comuna Farcadinul de Jos, in prezent General Berthelot,…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 1 aprilie 2019, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la adoptarea calendarului gregorian de catre Romania. Caracteristicile…