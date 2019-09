Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a validat inregistrarea candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu si Kelemen Hunor la alegerile prezidentiale, insa a respins inregistrarea candidaturii lui Miron Cozma. Potrivit deciziei Biroului Electoral Central, s-a constatat ca cei patru politicieni indeplinesc…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins inregistrarea candidaturii lui Miron Cozma la alegerile prezidențiale. BEC precizeaza, pe site-ul instituției, ca Miron Cozma și-a depus candidatura vineri, 20 septembrie și a adus un numar de 310.000 de semnaturi, din care mai bine de 87% s-au dovedit a fi cu…

- Potrivit legislatiei, pana cel mai tarziu cu 50 de zile inainte de data alegerilor, cel mai tarziu la data de 22 septembrie, ora 24,00, pot fi depuse in scris la BEC candidaturile la alegerile prezidentiale de catre partidele politice, aliantele politice si electorale, organizatiile cetatenilor apartinand…

- Viorel Catarama, fost membru PNL, conduce in prezent Partidul Dreapta Liberala. Candidaturile pot fi depuse pana cel mai tarziu in 22 septembrie la ora 24.00, iar Biroul Electoral Central decide asupra admiterii sau respingerii acestora pana cel tarziu in 24 septembrie la ora 24.00. Deciziile…

- Klaus Iohannis si Dan Barna isi depun vineri candidaturile pentru alegerile prezidentiale la Biroul Electoral Central., scrie Antena 3. Liderul USR Barna a anunțat, inca de saptamana trecuta, ca a reușit...

- Prezidentiabilii PNL si USR, Klaus Iohannis si Dan Barna, isi vor depune candidaturile in aceeasi zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Prezidentiabilul UDMR Kelemen Hunor isi va depune candidatura sambata. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro Romania pentru Cotroceni, se va inscrie oficial…

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP, potrivit mediafax.Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis…

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca vineri va avea loc la Biroul Executiv Central (BEC) depunerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis la prezidentiale."Biroul Executiv al PNL a decis ca în data de 20 septembrie sa aiba loc depunerea candidaturii presedintelui Klaus…