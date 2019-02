Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul independent american Bernie Sanders si-a anuntat marti candidatura la investitura Partidului Democrat in vederea alegerilor prezidentiale din 2020 in Statele Unite, relateaza Reuters.Bernie Sanders, in varsta de 77 de ani, a fost infrant in cursa pentru investitura democrata in 2016…

- Senatorul american Bernie Sanders, fost candidat fara succes la investitura democrata in vederea alegerilor prezidentiale din 2016, si-a anuntat marti inscrierea in cursa prezidentiala din 2020, relateaza AFP, Reuters si dpa. Sanders, in varsta de 77 de ani, a facut anuntul intr-un interviu…

- Senatorul democrat Bernie Sanders a anunțat ca va candida în 2020 la alegerile prezidențiale, dupa ce anul trecut a spus la The Late Show ca nu va candida. Sanders, în vârsta de 77 de ani, a facut anunțul într-un interviu la postul public de radio din Vermont, unde s-a și…

- Senatorul american Bernie Sanders a inregistrat un clip video prin care isi anunta candidatura la prezidentialele din 2020, a dezvaluit sambata site-ul de informatii Politico, relateaza AFP preluata de Agerpres. Data eventualei difuzari a acestui clip nu este fixata, a precizat Politico. Site-ul…

- Senatorul american Bernie Sanders a inregistrat un clip video prin care isi anunta candidatura la prezidentialele din 2020, a dezvaluit sambata site-ul de informatii Politico, relateaza AFP. Data eventualei difuzari a acestui clip nu este fixata, a precizat Politico. Site-ul a scris anterior…

- Roger Stone, consultant politic și aliatul președintelui Donald Trump, a fost arestat vineri de FBI, fiind inculpat pentru șapte capete de acuzare, printre care pentru declarații false și influențarea martorului, potrivit Reuters și BBC. Roger Stoner a fost arestat vineri dimineața în urma…

- Senatoarea americana Kamala Harris si-a anuntat luni candidatura la alegerile prezidentiale din 2020, alaturandu-se grupului tot mai numeros de aspiranti democrati care incearca sa impiedice un al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Alba, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citeste si:…

- Senatorul PMP Traian Basescu este de parere ca Dacian Ciolos nu are sanse de a castiga alegerile prezidentiale de anul viitor si ca opozitia ar trebui sa-l sustina pe presedintele Klaus Iohannis, care...