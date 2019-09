Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai simple deserturi de preparat sunt cele care nu necesita coacere. Sunt gata in cel mult jumatate de ora si, in plus, sunt foarte gustoase. Reteta a​ceasta iti va incanta papilele gustative. Este vorba de o prajitura racoritoare, cu iaurt si mure.

- Prima reteta pe care trebuie sa o incerci dupa post este un tort inedit, cu crema delicioasa de vanilie, care se prepara imediat. E gata in mai putin de 10 minute, nu necesita coacere la un cuptor normal, ci e suficient sa ai unul cu microunde. Foarte simplu de facut, acest desert va fi un rasfat pentru…

- Nu te pricepi sa faci prajituri complicate, creme care iti iau mult timp sau blaturi pe care sa le tii ore intregi la cuptor? Poti incerca alte retete rapide cu care sa-ti cuceresti prietenii sau persoana iubita. Incearca cel mai delicious si simplu de facut desert al verii: merele pane.

- Mod de preparare Chiftele din dovleceiSe rad dovleceii, se scurg de apa ( sucul) pe care o lasa, se potrivesc de sare si se adauga ingredientele de mai sus.Se amesteca pana devine o pasta, apoi se pune in uleiul incins cu o lingura.Pofta buna!Ingredientele…

- Cruda, sub forma de salata sau suc, fiarta in abur, murata, calita, varza este considerata inca din Roma antica un remediu universal. Cu piper si ornata cu marar, varza calita se gateste la foc domol.

- Daca îți e pofta de ceva delicios și ai ramas în pana de idei în ceea ce privește ceva bun și absolut delicios de mâncare, iata cum poți sa prepari rapid o rețeta fabuloasa: cartofi fondanți!

- Atunci cand temperaturile depașesc 30 de grade Celsius, cu siguranța iți este pofta de inghețata sau deja mananci una. Ți-am pregatit o rețeta ușoara de preparare a acestui desert savuros, atat de necesar in zilele toride de vara. Ingrediente: 450 g de piersici, decojite și taiate felii60 g de zahar…

- Ceaiul verde este bogat in antioxidanți benefici pentru sanatatea organismului, fiind ideal pentru curele de detoxifiere. Acesta este obținut din planta Camelia Sinensis și iși are originea in China.