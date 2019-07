Bărbatul suspectat că a incendiat Kyoto Animation în Japonia credea că studioul i-a plagiat romanul Postul public de radio NHK, care l-a identificat pe barbatul de 41 de ani ca fiind Shinji Aoba, citand surse ale politiei, a mai informat ca acesta a facut inchisoare pentru ca a jefuit un magazin in Tokyo in 2012 iar dupa ce a fost eliberat a locuit in spatii pentru fosti condamnati. De asemenea, a fost tratat pentru o boala psihica.



Atacul de joi comis in bine-cunoscutul studiou de animatie Kyoto Animation, o cladire cu trei etaje aflata in Kyoto, a ucis 33 de persoane, iar 10 sunt in stare critica, au declarat autoritatile. Majoritatea victimelor au murit din cauza inhalarii de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

