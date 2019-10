Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 11 septembrie, proiectul de lege care prevede majorarea valorii nominale a tichetelor de masa la 20 de lei a primit raport favorabil de la Comisia pentru munca, familie si protectie sociala din Romania depune si urmeaza a fi votat de senatori, scrie zf.ro.

- Valoarea voucherelor de vacanța va fi majorata de la 1.450 lei la 2.080 lei pentru cei ce aleg sa mearga in vacanța in extrasezon, conform unei propuneri a Ministerului Turismului care va fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Au crescut pensiile! Care sunt noile sume pe care pensionarii de le vor primi incepand de luna aceasta Casa Judeteana de Pensii Arges face cunoscut beneficiarilor sistemului public de pensii, ca incepand cu data de 1 septembrie 2019, potrivit OG nr.114/2018, ・ creste valoarea punctului de pensie de…

- O alta pacienta ranita grav in timpul incidentului de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca s-a stins din viața in aceasta dimineața. Femeia a murit la Spitalul Universitar București, din cauza ranilor suferite.

- Ziarul Unirea Previziuni SUMBRE ale EUROSTAT pentru Romania: Producția industriala scade, in timp ce PIB-ul crește prin consum Previziuni SUMBRE ale EUROSTAT pentru Romania: Producția industriala scade, in timp ce PIB-ul crește prin consum Productia industriala a scazut cu 1,6% in zona euro si cu 1,5%…

- Curs valutar BNR. Cat costa astazi, 7 august 2019, euro si dolarul. Afla cursul de referinta anuntat de Banca Nationala Romana pentru principalele monede internationale - euro, dolar, lira si franc, dar si cursul valutar oferit de banci.

- Consilierii locali din Buzau au votat indexarea taxelor si impozitelor locale cu 4,6%, in raport cu rata inflatiei. Cu acelasi procent se vor mari si limitele minime si maxime ale amenzilor fiscale, majorari ce vor intra in vigoare din prima zi a anului 2020.

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproape 2%, ca urmare a amplificarii tensiunilor in Orientul Mijlociu, dupa ce marina americana a doborat o drona iraniana in Stramtoarea Urmuz, care are o importanta majora pentru tranzitul petrolului.