- ”Starea mea e foarte buna acum”, a spus Cornelia Catanga pentru MEDIAFAX. Cantareața a fost internata duminica la Spitalul Floreasca și se afla in continuare la terapie intensiva.”Starea mea e foarte buna acum, sunt la terapie intensiva. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt in mediu de refacere. Duminica,…

- Cornelia Catanga a trecut prin momente dramatice la sfarșitul saptamanii trecute, cand a fost internata la Spitalul Floreasca. S-a intamplat duminica seara, iar luni dimineața i-a fost montat un stent, in urma unei coronagrafii, potrivit marturisirilor facute de soțul artistei, Aurel Padureanu.

- Mihai Constantinescu se afla internat in continuare la Spitalul Floreasca, implinindu-se astfel 50 de zile de cand artistul este in coma. Mihai Constantinescu este ținut in viața de aparate, iar medicii sunt rezervați in declarații și se feresc sa faca pronosticuri cu privire la starea sa de sanatate.…

- Adolescentul de 16 ani care s-a electrocutat, sâmbata, pe podul CFR care traverseaza lacul Herastrau și a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe 60% din suprafața corpului urmeaza sa fie transferat în Belgia.

- Leo Iorga a dat detalii despre starea sa de sanatate dupa ce s-a intors din Germania, unde a fost la tratament timp de doua luni. Leo Iorga, 54 de ani, a devenit exemplu de curaj prin lupta cu cancerul descoperit in 2011, o lupta din care a ieșit mereu invingator. A trecut prin numeroase operații și…

- Designerul de pantofi Mihai Albu a explicat care este starea de sanatate a mamei sale. Aceasta a fost internata in spital in urma cu cateva zile. Mihai Albu a anunțat, in urma cu cateva zile, ca a ajuns cu mama sa la spital. Acum, designerul de pantofi a dat detalii despre starea de sanatate a mamei…

- In urma cu o saptamana, Rona Hartner a fost operata pentru a doua oara, dupa ce a aflat ca sufera de cancer de colon. Insa, starea de sanatate a artistei nu este deloc buna, aceasta fiind nevoita ca in cateva zile, sa inceapa citostaticele. Rona va incepe tratamentul cu citostatice, pe 24 aprilie si…

- Actrița Rona Hartner a oferit noi detalii despre starea sa de sanatate. Vedeta se afla in Franța. Rona Hartner a fost operata de curand in Romania. Artista a suferit o intervenție chirurgicala dupa ce medicii i-au descoperit o tumora la colon. In data de 5 martie 2019, actrița a fost externata. In…