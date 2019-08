BACALAUREAT: Proba la matematică – subiecte ușoare, candidați optimiști Absolvenții claselor a XII-a au susținut, vineri, cea de-a doua proba din cadrul sesiunii de toamna a examenului de Bacalaureat, respectiv proba scrisa obligatorie a profilului. Au fost inscriși 447 de candidați, insa dintre aceștia s-au prezentat doar 344, astfel ca 103 au absentat. Proba s-a desfașurat conform metodologiei, nu au fost evenimente deosebite și […] Articolul BACALAUREAT: Proba la matematica – subiecte ușoare, candidați optimiști apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

