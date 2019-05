Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de Avocatul Poporului, urmare a sesizarii din oficiu si a demersurilor efectuate dupa ce mass-media a prezentat un posibil caz de neglijare a unui copil in varsta de 12 ani, care cantarea numai sase kilograme si a ajuns la spital malnutrit si deshidratat,…

- Conform unei informari transmise de catre Directia de Sanatate Publica Arges, o pacienta in varsta de 16 ani, eleva a unui liceu din Pitesti, judetul Arges, cu suspiciune de meningita meningococica, a fost transferata de la Spitalul de Pediatrie Pitesti la Institutul National de Boli Infectioase Prof.…

Eleva de la Colegiul "Zinca Golescu" din Pitești, bolnava de meningita. Fata a fost transferata la un spital din București. Este vorba despre o tanara de 16 ani, care a și fost transportata la Spitalul "Matei Balș" din București. Fata este suspecta de meningita acuta, insa momentan nu se știe daca este…

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu in cazul celor doi copii din judetul Galati care au fost batuti de tatal lor, relateaza News.ro. Barbatul s-a filmat in timp ce-i agresa pe copii, trimitandu-i apoi filmarea sotiei sale, aflata la munca in strainatate. Citește și: O femeie…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unei eleve strivite de dulap, intr-o scoala din judetul Dambovita. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 49 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unei fetite cu autism, ascunsa de educatoare intr-o sala de clasa goala, in timpul unei inspectii la o gradinita din Bucuresti, se arata intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. Potrivit sursei citate, sesizarea din oficiu…

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu in cazul unei fetite care a decedat dupa ce a cazut dintr un microbuz. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 49 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si protectia copiilor si a tinerilor.…