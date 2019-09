Avion prăbuşit în Rusia. Echipele de salvare caută supravieţuitori Echipele de salvare se afla in cautarea celor doi piloți disparuți, a informat ministerul intr-un comunicat. "Pe 3 septembrie, un avion militar Sukhoi-25UB s-a prabușit in timpul unui zbor de antrenament. Aeronava nu transporta muniție”, a transmis acesta. Avionul s-a prabușit intr-o zona nepopulata și nu a provocat pagube la nivelul solului, se mai arata in comunicat. Potrivit unor rapoarte, aeronava a pierdut contactul cu baza inaintea accidentului, cei doi piloți reușind sa se catapulteze, relateaza Sputnik. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

