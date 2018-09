Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce saptamana trecuta am fost rasfatati cu temperaturi de 30 de grade, saptamana aceasta lucrurile stau cu totul altfel. Toamna pare ca isi intra in drepturi. Temperaturile scad drastic inca de luni, pe timpul noptii fiind anuntate minime de 4-5 grade. In asemenea conditii, sigur vom simti nevoia…

- Gata cu temperaturile generoase. Vremea se raceste brusc.La inceputul saptamanii viitoare sunt asteptate ingheturi la suprafata solului.In unele zone ale tarii, temperaturile vor scadea pana -3 grade Celsius.Cerul va fi noros, iar pe arii extinse vor cadea ploi slabe.

- Incepand de saptamana viitoare, insa, maximele nu vor mai depași 20 de grade Celsius, iar minimele vor cobori pana la 4 grade Celsius. Așadar, pregatiți-va pentru zile și nopți mult mai racoroase!

- Toamna își face simțita prezența, în vestul țarii. Un ciclon se apropie de România și va afecta noua județe, pâna marti seara. ANM a emis deja un cod galben de furtuni.

- Chiar daca oficial a venit toamna, vremea va ramane una de vara, cu temperaturi ce ajung pana la 32 grade Celsius. Intr-adevar vor continua și ploile, dar acestea vor veni in rafale scurte, ca de vara. Abia spre sfarșitul saptamanii temperaturile vor scadea, insa nesemnificativ, cu 2-3 grade Celsius.…

- Astazi cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 28 de grade, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei se vor inregistra 30 de grade Celsius. La Tiraspol se așteapta 31 de grade, iar la Leova termometrele vor indica 32 de grade.

- Maine cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 28 de grade, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei se vor inregistra 30 de grade Celsius. La Tiraspol se așteapta 31 de grade, iar la Leova termometrele vor indica 32 de grade.

- Conform estimarilor facute de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in urmatoarele doua saptamani, Romania va fi ceva mai ferita de temperaturile de peste 35 de grade Celsius, care au pus tapanire pe Europa, insa se vor inregistra temperaturi care vor depasi adeseori 30 de grade Celsius, in…