- Locuitorii satului Ohaba Forgaci sunt dezamagiti de atitudinea primarului Cristian Stoi, care in ultimii ani aproape si-a facut un obicei in a ignora problemele adevarate ale comunitatii pe care o pastoreste. Dupa ce a ridicat statui ignorand drumurile jalnice din satele comunei Boldur, locuitorii din…

- Elevii de la școala gimnaziala din Ciugud au inceput cursurile intr-o școala smart, prima de acest fel din Romania. Aproximativ 120 de elevi din clasele I-VIII și pregatitoare vor invața in acest an școlar in clase iluminate cu sisteme cu senzori, dotate table interactive și tablete. Școala este dotata…

- Ela Craciun, emotii in prima zi de scoala a copiilor! Fiica ei este in clasa 1! Dis-de-dimineata, vedeta si-a condus fetita pana in curtea scolii, unde au asistat impreuna la festivitatea de deschidere a anului scolar. Ela Craciun i-a aratat fiicei sale cum era scoala pe vremea comunismului. Iata reactia…

- Primarul municipiului Slatina, Emil Mot, a prezentat miercuri, intr-o conferinta de presa, cate un astfel de ghiozdan, ele avand culori diferite pentru fete si pentru baieti si continand fiecare cate doua caiete, carioci, acuarele, bloc de desen, pensula pentru desen, penar cu pix, stilou, creioane,…

- Toți elevii din clasele pregatitoare și intai din școlile brașovene vor gasi pe banci, din prima zi de școala, rechizitele acordate de municipalitate prin pachetul „Primul ghiozdan“. „Primul ghiozdan este o regula in Municipiul Brașov de aproape 10 ani, și ma bucur ca au preluat acest exemplu și alte…

- Rata de promovare la examenul de Bacalaureat din 2019 a elevilor din mediul rural din programul “Vreau in clasa a 9-a”, derulat de Fundația World Vision Romania, este de 81,13%, cu 5,63% mai mare decat cea naționala (75,5% – care include atat copiii din mediul rural, cat și pe cei din mediul urban).…

- Au intrat in școala 230.000, au ajuns in clasa a XII-a cu circa 100.000 mai puțini, iar examenul de Bac nu a fost promovat de 3 din 5 copii aflați in aceasta clasa inițial, potrivit calculelor Edupedu.ro, bazate pe cifrele comunicate oficial de mai multe instituții. Generația care a inceput școala…

