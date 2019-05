Autoritatea Electorală Permanentă a comandat 20.104.459 buletine de vot, 18.545.515 timbre, 93.650 ştampile AEP a comandat 20.104.459 de buletine de vot pentru sectiile din țara și 1.333.500 pentru cele din strainatate



Conform unui comunicat de presa al AEP, pentru sectiile de vot din strainatate au fost comandate 1.333.500 de buletine de vot, 1.301.230 de timbre autocolante, 2.147 de stampile cu mentiunea votat.



Citeste si Ministrul ungar de Externe: UE trebuie sa restabileasca increderea in blocul comunitar. Misiunea nr. 1 dupa alegeri va fi relansarea dialogului liber.



AEP reaminteste ca, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului 6/2019 privind unele masuri pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa restabileasca increderea in blocul comunitar, iar misiunea sa nr. 1 in fata statelor membre, dupa alegerile pentru Parlamentul European, va fi relansarea dialogului liber de prejudecati, a declarat vineri ministrul ungar al justitiei, Laszlo Trocsanyi, transmite MTI,…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat vineri ca a comandat 20.104.459 de buletine de vot pentru a fi folosite la sectiile de vot din tara, 18.545.515 de timbre autocolante si 93.650 de stampile cu mentiunea 'votat', pentru scrutinul din 26 mi, cand romanii sunt chemati sa isi voteze reprezentantii…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat vineri ca a comandat 20.104.459 de buletine de vot pentru a fi folosite la sectiile de vot din tara, 18.545.515 de timbre autocolante si 93.650 de stampile cu mentiunea 'votat'. Conform unui comunicat de presa al AEP, pentru sectiile de vot din…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, spune ca Guvernul va adopta, miercuri, in sedinta, Ordonanta de Urgenta privind referendumul, prin care AEP interzice implicarea autoritatilor publice in campania pentru referendum. Intrebata de ce vrea sa limiteze implicarea șefului statului in promovarea refendumului…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, propune inființarea a 441 de secții de vot in Diaspora, mai mult decat dublul secțiilor de vot de la precedentele alegeri europene.Dupa centralizarea comunicarilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind inființarea de secții de votare…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca Romania este blocata financiar doar din vina guvernarii PSD-ALDE. Ioan Balan a atras atenția și asupra faptului ca Romania nu are inca aprobat bugetul de stat pentru anul 2019. „Nimeni și nimic nu i-a impiedicat pe cei din Guvernul PSD-ALDE sa respecte…

- Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a avizat pozitiv, marti, bugetul Ministerului de Externe. Ministrul Teodor Melescanu s-a declarat multumit de bugetul MAE, de 1 miliard de lei, cu 27,13% mai mare fata de anul trecut. El a precizat ca nu are nevoie de sume suplimentare…