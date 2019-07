Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de lei si Cluj, cu 3.115 lei, conduc topul celor mai bine platite judete din tara, iar Vrancea este singurul judet unde salariul mediu este sub 2.000 de lei, adica 1.999 lei, arata un studiu privind piata muncii in 2018 realizat de Syndex. Salarii de…

- Vasile Astarastoae, cunoscut medic legist roman si fost rector al Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi, comenteaza cazul Adelei Golea, director medical la Spitalul de Urgenta din Cluj.

- O persoana a fost ranita, joi, la Baia Mare, dupa ce o bucata din acoperisul unui bloc a fost rupta de vantul puternic si a cazut peste aceasta. In urma furtunilor, zeci de copaci au fost doborati in judetele Maramures, Satu Mare, Suceava, Salaj, Cluj, Iasi si Bistrita-Nasaud, pompierii intervenind…

- Peste 80 de copii romani sunt blocati pe aeroporturile din Milano, Doha și Tokyo. Parinții acuza ca au fost pacaliti de o asociatie care a organizat tabere in Statele Unite ale Americii și Japonia, fara sa mai cumpere si bilete de avion. Printre copii se numara si fata colegului nostru, Florin Daminescu…

- Popa nu a oferit termene clare pentru implementarea unui astfel de proiect. „Tot la aeroport vom infiinta si un centru SMURD pe Moldova si Republica Moldova unde vor fi elicoptere de interventie pentru incendiu, cutremure, va fi o baza puternica a ISU (Inspectoratul pentru Situatii de Urgente, n.r.)…

- In acest an campania incepe mai devreme și se desfașoara in perioada 13 mai- 29 iunie in toate centrele de transfuzii din țara. Totodata caravana mobila va fi prezenta in noua orașe din Romania.

- Fiecare editie a festivalului UNTOLD a dezvaluit pana acum cate un nou capitol din povestea nespusa a Taramului Noptii si Magiei. Legenda spune ca doar cei care cred in magie vad cu adevarat lumea si ii inteleg in totalitate misterele. De a lungul celor 4 ani de UNTOLD, fanii festivalului au parcurs…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a inceput destul de timid, din cauza Sarbatorilor de Paste si de 1 mai. Astfel, partidele au preferat discretia, in aceasta perioada de sarbatori, cu mesaje in special pe Facebook, dar urmeaza sa demareze in forta, incepand cu data de…