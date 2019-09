Au dispărut banii de concedii pentru însoțitorii persoanelor cu handicap! De la o primărie din Gorj

25 de insoțitori și asistenți personali pentru persoanele cu handicap din comuna Albeni au efectuat concediul de odihna in acest an dar nici pana in prezent nu și-au primit banii pe perioada in care au beneficiat de zilele libere. Nu se știe unde au disparut banii de la primarie pentru concediile efectuate dar cert este ca pentru primarul comunei, Ionuț Stan, s-au gasit bani. De altfel, respectivul și-a luat in avans concediu, fara numar. Șase persoane au fost suspendate brusc de la ajutor social prin decizie a primarului comunei Albeni. Foștii beneficiari de ajutor social… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Burse elevi 2019 – 2020 In anul scolar 2019-2020, care incepe la data de 9 septembrie 2019, bursele elevilor nu vor putea avea o valoare mai mica de 100 de lei. Banii pentru burse vor proveni din bugetele locale, informeaza Ministerul Educatiei. "In urma unei analize a datelor prezentate in situatia…

- Edilul de Albeni, Ionuț Stan, a oprit lucrarile la introducerea rețelei de apa in curtea Bisericii Bolbocești dupa ce Gorj-Domino a semnalat ca pentru investiție nu s-au aprobat bani de catre consilierii locali, aleșii neștiind de altfel ca s-a demarat aceasta lucrare. Aleșii aua flat din presa de noua…

- Disparitia sa este cu atat mai misterioasa cu cat, ne-au explicat surse din cadrul DAS, Aparaschivei ar fi ridicat o suma importanta de bani din Trezorerie, aproximativ 20.000 de lei, despre care nu existau, ieri, informatii certe ca ar fi fost virati mai departe, in numele institutiei, de catre Aparaschivei.…

- In incinta Bisericii Bolbocești, din comuna Albeni, s-au inceput, brusc și peste noapte, lucrari pentru introducerea rețelei de apa care nici macar nu este insa potabila. Cu toate acestea, edilul de Albeni, Ionuț Stan, a decis sa execute lucrarea, fara acordul consilierilor locali, lucratorii…

- Consilierii din Albeni nu renunța la contractul cu Salubris Gilort SRL Targu-Carbunești, privind gunoiul din localitate, in ciuda presiunilor puse asupra lor de edilul local, Ionuț Stan. De altfel, primarul vrea sa puna acest serviciu pe tava firmei SuperCOM SRL din București, care ar majora…

- Ionuț Stan a fost sancționat cu suma de 5 mii de lei in urma noilor verificari facute de Corpul de Control al prefectului de Gorj. Motivul pentru care Ionuț Stan a fost amendat este acela ca nu a prelungit contractul de munca al unui insoțitor al unei persoane cu handicap. Daca va decide…

- Doctorul Radu Coiculescu ramane dupa gratii pana la inceputul toamnei dupa ce magistratii Tribunalului Harghita au dispus prelungirea mandatului sau de arestare preventiva. Fostul sef al Comisiei de Expertiza a Persoanelor cu Handicap din Gorj se afl...

- Mai mulți cetațeni din Albeni au sesizat, vineri, numeroși jurnaliști ca la vila primarului Ionuț Stan, din Targu-Jiu, strada Șișești, lucreaza persoane de la ajutor social din localitate ori chiar angajați ai primariei. La adresa edilului local, cu nenumarate dosare penale la activ, s-au facut reclamații,…