Stiri pe aceeasi tema

- SCHIMBARE… Au mai ramas cateva zile pana cand ne vom bucura de sarbatorile de iarna, iar uratorii au intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile. Isi sterg clopoteii de praf, isi spala uniformele si isi curata blanurile pe care le vor imbraca de Craciun si de Anul Nou. Sunt si tinute care nu mai [...]

- Brazii de Craciun au impanzit deja piețele. Prețurile difera in funcție de mai multe criterii care nu țin doar de aspect. Brazii de Craciun pot fi cumparați acum la prețuri mai mici in aceasta saptamana. Prețurile lor difera insa in funcție de specie, de inalțime și de țara de proveniența. Cei autohtoni…

- Brazii au aparut și prin piețe, in Timișoara, deși mulți oameni fac drumul la magazin pentru a-și lua un pom de Craciun „de pe raft” sau aleg unul de plastic... Prețurile in piețe variaza in funcție de... client... The post O brad frumos și… prețios. Pomi de Craciun la toate prețurile in piețe, la Timișoara…

- OFERTA… Pentru Sarbatorile de iarna, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva ofera spre vanzare 65.650 de pomi de Craciun, din care 53.040 sunt din specia brad, iar 12.610 sunt din specia molid sau alte specii rasinoase. Din acest total, 26.170 sunt puieti ornamentali pentru Craciun proveniti din pepiniere…

- Vanzarea se va face in toate pietele, prin rotatie, programul este insa neanuntat! Regia Locala a Padurilor Kronstradt va vinde si in acest an brazi ieftini in pietele brasovene. Mai exact, brasovenii vor putea cumpara pomi de Craciun cu 10 lei, 30 lei sau 50 de lei, in functie de dimensiune,…

- Pietele din Arad s-au umplut cu brazi de Craciun! Ce-i drept, nu sunt autohtoni. Au fost adusi din Ungaria, dar asta nu inseamna ca au un pret exorbitant. Sunt chiar mai ieftini decat anul trecut. Cu toate acestea, oamenii sunt tot nemultumiti. In consecinta, vor astepta sa apara brazii romanesti.

- Lipsa umiditatii din perioada de vara si seceta prelungita pana tarziu in toamna a creat mari probleme in silvicultura. In unele judete, silvicultorii nu vor putea sa asigure pomi de Craciun pentru populatie.

- GRIJULII… PSD pare sa dea lectii celorlalte partide atunci cand vine vorba despre consolidarea relatiilor cu propriul electorat. Pachete de Craciun si de Paste, gratare incinse de Ziua Muncii si multe alte atentii pentru cei necajiti. De cateva zile, in casutele postale ale blocurilor din Vaslui au…