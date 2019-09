Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii de performanța au nevoie și de relaxare iar atletul Andrei Gag se numara printre norocoșii care se bucura de hobby-urile lor aproape oriunde. Un impatimit al pescuitului, aruncatorul de greutate nu pleaca niciunde fara undița, nici chiar in cantonamentul de pregatire pentru Campionatele Mondiale. …

- Romania va fi reprezentata de zece sportivi la Campionatele Mondiale de atletism in aer liber de la Doha (Qatar), in perioada 27 septembrie - 6 octombrie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Pe langa cei cinci atleti romani calificati la Jocurile Olimpice din 2020, Daniela…

- Atletul belarus Maksim Nedasekov a stabilit cea mai buna performanta mondiala a anului la saritura in inaltime, cu 2,35 m, luni, in timpul meciului care opune selectionatele Europei si Statelor Unite, la Minsk, transmite AFP. Aceasta stacheta reprezinta si un nou record personal pentru tanarul saritor…

- La Bucuresti, pe Stadionul „Iolanda Balas-Soter”, s-a desfasurat Campionatul National de Atletism rezervat atletilor masters, cu varsta de peste 35 de ani. Si in acest an atletii din municipiul Campina au obtinut rezultate bune, cucerind sase medalii de aur, trei medalii de argint si doua medalii de…

- Atleta Daniela Stanciu, legitimata la Steaua Bucuresti, a obtinut, miercuri, calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in proba de saritura in inaltime, dupa ce a indeplinit baremul olimpic, la Campionatele Nationale de la Pitesti. Stanciu este a patra atleta tricolora care obtine calificarea…

- Sportivii romani Constantin Popovici si Catalin Cozma au ratat calificarea in semifinalele probei de sarituri de la platforma de 10 metri, vineri, la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud). Popovici s-a clasat pe locul 41, cu 292,70 puncte, iar Cozma pe 42, cu 287,95 puncte,…

- Atletism REZULTAT… Vasluianul Andrei Mihaita Micu a ratat calificarea in finala probei de aruncare a ciocanului la Campionatul European de atletism – Under 23 din Suedia. Cu o aruncare de 63, 55 metri, Micu s-a clasat pe locul 17 in calificari, primele 12 locuri asigurandu-si participarea in finala…

- ​Atleta Alina Rotaru a realizat, duminica, baremul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo si pentru Campionatul Mondial în aer liber de la Doha, informeaza fra.ro.Rotaru, legitimata la CSM Bucuresti, a sarit azi 6,91 m în cadrul concursului Hanauerland-Spiele de la Freistett (Germania).“Ma…