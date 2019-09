Stiri pe aceeasi tema

- “Cea în cauza, o femeie în vârsta de 27 de ani, din județul Bihor, comuna Abramuț, care locuia fara forme legale în zona Pat Rât din Cluj-Napoca, este cautata pentru lamurirea unor împrejurari referitoare la o fapta de agresiune, existând indicii ca…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 7 Poliție, sub coordonarea procurorului de caz, desfașoara investigații pentru depistarea unei femei banuita de comiterea unei agresiuni și a unei minore in varsta de 3 ani, fiica acesteia. Cea in cauza, o femeie in varsta de 27 de ani,…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comunerea mai multor infracțiuni de lovire și alte violențe.”La data de 30 august a.c., politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Sectia 2 Politie, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni…

- O femeie din Vulcan a sunat disperata la 112 si a anuntat ca propriul sau fiu, in varsta de 16 ani, si-a batjocorit surioara de 10 ani. Politistii au intervenit imediat și l-au reținut pe adolescent, aceste urmand sa fie prezentat Parchetului cu propunere de arestare preventiva. O mama din Hunedoara…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 7 Poliție au depistat și reținut pentru 24 de ore un barbat care se sustragea urmaririi penale. Cel in cauza este cercetat pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- NADLAC. Minora – cetațean roman – calatorea ca pasager intr-un microbuz inmatriculat in Polonia cand s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de ieșire din țara, in vederea efectuarii controlului. „La controlul de frontiera aceasta a prezentat o carte de…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 6 Poliție au identificat și reținut pentru 24 de ore doi tineri banuiți de comiterea mai multor furturi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!