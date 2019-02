Atentie, barbati! Cat de repede dupa un orgasm poti face amor din nou? Spre deosebire de femei, barbatii trebuie sa tina cont de perioada refractara inainte de a se gandi sa faca din nou sex. Dupa fiecare ejaculare, la barbat, exista o perioada refractara, un timp de asteptare, pana cand penisul isi poate recapata erectia. In acest interval nu exista raspuns la stimuli erotici.



Si, spre deosebire de ce vezi in filme, acolo unde barbatii fatali sunt capabili de trei-patru partide de amor in numai cateva ore, adevarul este ca nu se poate intampla asta in cazul celor mai multi dintre barbati sustine specialistul in urologie Richard K. Lee, de la Weill Cornell… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

