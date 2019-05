Atentat kamikaze. Un terorist s-a aruncat în aer. Talibanii au deschis focul Un luptator taliban care conducea un vehicul militar plin cu explozibil s-a aruncat in aer in fata unui sediu de politie din orasul Pul-e-Khumri, din nordul Afganistanului, iar altii au deschis focul asupra fortelor de securitate, informeaza Reuters. Anuntul a fost facut de talibani intr-un comunicat trimis duminica. „Cativa alti luptatori talibani se lupta in prezent cu fortele afgane”, a fost anuntat. Oficialii guvernului din provincia Baghlan au confirmat explozia din capitala provinciei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

