Un barbat din localitatea Popești Leordeni planuia un atac cu bomba la metroul din Capitala, susține Romania TV. Barbatul a fost condamnat de judecatori.

Potrivit unor stenograme tanarul ar fi avut o convorbire prin telefon cu un prieten de-al sau in care explica modul in care avea de gand sa arunce in aer metroul.

Conform datelor din dosar, barbatul a precizat: ”Fac kamikaze și tacem cu toții.”

Barbatul este din Popești Leordeni și are dubla cetațenie romana și palestiniana. El a intrat in atenția autoritaților dupa ce a distribuit pe rețelele de socializare mai multe…