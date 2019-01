Stiri pe aceeasi tema

- Sute de politisti inca il cauta miercuri pe autorul atacului armat de la Targul de Craciun dint Strasbourg, in conditiile in care bilantul victimelor a ajuns la trei morti si 12 raniti, anunta BBC.

- Francezii retraiesc cosmarul unui atac terorist de amploare. Un barbat de 29 de ani a deschis seara focul in centrul orasului Strasbourg. A ucis 3 oameni si a ranit 12, dintre care sapte sunt in stare critica. Dupa un schimb de focuri cu soldatii, ranit fiind, atacatorul - cetatean francez, a reusit…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata si peste 50 au fost ranite intr-o explozie survenita vineri intr-o moschee din provincia afgana Khost (est), au indicat oficiali din zona, citati de Reuters. Deflagratia s-a produs la o moschee din interiorul unei baze a armatei afgane din districtul…

- Potrivit sursei, explozia a survenit la poarta principala a unui seminar religios din Orakzai, una dintre cele sapte regiuni tribale muntoase pakistaneze din apropiere de granita cu Afganistanul. Echipe de salvare si forte de securitate s-au deplasat de urgenta la locul deflagratiei, iar persoanele…

- Atacul comis, vineri, de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia somaleza, relateaza AFP. Initial, bilantul a fost de 22 de morti. Hotelul, celebru in capitala somaleza, a fost atacat cu ajutorul a doua masini-capcana…

- Un numar de 56 de persoane au fost ucise si 379 ranite luna trecuta in timpul alegerilor legislative in Afganistan, a anuntat marti ONU, ceea ce face ca scrutinul respectiv sa fie cel mai sangeros inregistrat vreodata in tara, relateaza AFP. Prima din cele trei zile ale scrutinului, care…

- Cel putin zece credinciosi crestini au fost ucisi vineri in Egipt cand barbati inarmati au deschis focul asupra autocarului in care ei se aflau in apropierea unei manastiri copte din regiunea Minya din centrul tarii, au anuntat autoritatile, potrivit AFP si Reuters. Nicio grupare nu a revendicat in…

- Cel putin cinci persoane, printre care doi politisti, au fost ucise sâmbata într-un atentat sinucigas cu masina-capcana produs în provincia afgana centrala Wardak si revendicat de talibani, transmit AFP si Reuters, citând