Atac sinucigaş în Afganistan. Au fost ucişi cel puţin 16 angajaţi ai unei societăţi Atacul s-a produs in apropiere de Jalalabad, oras cu o populatie de peste 350.000 de locuitori. Potrivit corespondentilor aflati la fata locului a fost vizata societate privata de constructii MQ Construction, cu sediul in apropierea aeroportului, iar bilantul preliminar indica un numar de cel putin 16 morti si 9 raniti. Atacul a fost comis de doi kamikaze scrie presa locala, care citeaza surse din ancheta. "Doua persoane care purtau veste explozive au detonat incarcatura, iar altele doua au fost impuscate de fortele de ordine", au spus autoritatile. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

