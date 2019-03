Stiri pe aceeasi tema

- Ediție cu surprize luni seara, pentru vedetele ramase in cursa celui mai dur reality show, Asia Express- Drumul Elefantului. Cele cinci cupluri ce au reintrat in lupta pentru cea de-a doua imunitate a etapei au fost reconfigurate chiar inainte de prima misiune: ”Mi-a picat fața, pentru ca eu și George…

- Ediția de luni seara a celui mai dur reality-show, Asia Express- Drumul Elefantului, difuzata de Antena 1 de la ora 20:00, vine cu o surpriza pentru cele cinci cupluri ramase in cursa. Ruby și Robert vor fi doar turiști pentru restul etapei, datorita faptului ca au adjudecat imunitatea, insa restul…

- Luni seara, cel mai dur reality-show, difuzat de Antena 1, i-a scos pe concurenți din zona de confort, cu o serie de probe ce le-au testat curajul, rabdarea și spiritul competitiv. Bogdan Boanta și Cocuța au fost caștigatorii serii, adjudecand atat amuleta in valoare de 1000 de Euro, cat și imunitatea.

- Ediție cu surprize marți seara, in Asia Express, pe Drumul Elefantului. Vedetele au avut de indeplinit o ultima proba de foc pentru a obține imunitatea in prima etapa din India. Aceștia au fost serviți cu un...

- Ediție cu surprize marți seara, in Asia Express, pe Drumul Elefantului. Vedetele au avut de indeplinit o ultima proba de foc pentru a obține imunitatea in prima etapa din India. Aceștia au fost serviți cu un preparat indian tradițional, extrem de picant, pe care l-au mancat ca in familiile hinduse -…

- Dupa ce Ana Morodan și Teleșpan și-au caștigat imunitatea și s-au bucurat de o zi fara adrenalina probelor de concurs, celelalte patru echipe lupta pentru cea de-a doua imunitate și implicit garanția ca aventura Asia Express continua pentru ei.

- Seara de luni a inceput cu un antrenament de yoga pentru vedetele Asia Express, care s-au straduit sa-și insușeasca tainele celei mai importante tradiții spirituale din India, yoga, pentru a pleca in cursa cat mai repede. Echipa imuna, Ana Morodan și Teleșpan, a fost cea care a stabilit ordinea plecarii…

- Marți seara, pe Antena 1, trei echipe au intrat in cursa pentru ultima șansa, in cea de-a doua etapa Asia Express - Drumul Elefantului, din Sri Lanka. Clasamentul recalculat in funcție de misiunea opționala de luni seara i-a salvat pe Șerban Copoț și Cosmin Seleși, care au caștigat pentru a doua oara…