Arcul de Triumf iluminat în albastru de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului Pentru al treilea an la rand, monumentul Arcul de Triumf va fi iluminat arhitectural in seara de 2 aprilie 2019, in culoarea albastra, culoarea simbol a autismului, in semn de solidaritate cu lupta copiilor afectați de tulburarea de spectru autist. Totodata, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic este onorata de participarea alaturi de mari orașe ale lumii in transmiterea mesajului de conștientizare asupra Autismului și poziționeaza Bucureștiul pe harta susținatorilor la nivel mondial, celebrand astfel eforturile comunitaților din intreaga lume prin ralierea cu ceilalți… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

