- Matteo Salvini i-a interzis marti navei ONG-ului german Mission Lifeline, care are la bord circa o suta de migranti, sa acosteze intr-un port italian, transmite agentia DPA. Nava ''Eleonore'', apartinand acestui ONG, a salvat luni un nou grup de migranti in apropierea coastelor Libiei si cauta un port…

- Nava ''Eleonore'', apartinand acestui ONG, a salvat luni un nou grup de migranti in apropierea coastelor Libiei si cauta un port european pentru a-i debarca. ''Inca nu am primit un raspuns pozitiv din partea statelor UE'', a spus comandantul navei, Claus-Peter Reisch, care pe de alta parte s-a declarat…

- Potrivit acestei organizatii neguvernamentale, migrantii calatoreau in conditii precare pe acea barca si se aflau in situatie de dificultate. De asemenea, ONG-ul afirma ca garda de coasta libiana a amenintat echipajul navei sale, ''Eleonora'', si s-a apropiat la o distanta de 50 de metri de aceasta,…

- Nava Ocean Viking, care apartine unor ONG-uri ce salveaza migranti pe Mediterana, va debarca in Malta cei 356 de migranti pe care-i are la bord, iar acestia vor fi repartizati intre sase state membre ale UE care au acceptat sa-i primeasca, printre care si Romania, a anuntat vineri Comisia Europeana,…

- Nava umanitara spaniola Open Arms este blocata in continuare in largul insulei Lampedusa vineri, ministrul italian de interne Matteo Salvini opunandu-se acostarii ei, in pofida acordului european anuntat in ajun pentru preluarea migrantilor, potrivit Reuters. La bordul navei exista 134 de persoane,…

- Sam Turner, șeful misiunii de salvare a migranților din Marea Mediterana a organizației Medici fara Frontiere, a declarat ca migranții care ajung în Libia traiesc în „condiții groaznice” și respinge propunerea ca cei salvați din Mediterana sa fie trimiși înapoi în…

- Noua nava inchiriata de ONG-urile SOS Mediterana si Medici fara Frontiere pentru a desfasura pe Mediterana operatiuni de salvare a migrantilor care doresc sa ajunga in Europa a recuperat vineri in apropierea coastelor Libiei un prim grup de 85 de migranti, relateaza agentiile DPA si EFE potrivit…

- Organizatiile caritabile SOS-Mediterana si Medici fara frontiere au anuntat duminica lansarea unei noi campanii de salvare a migrantilor in largul coastelor libiene, informeaza AFP, citata de Agerpres. In cadrul acestei campanii, nava Ocean Viking, sub pavilion norvegian, urmeaza sa ajunga la sfarsitul…