3 ritualuri de facut dimineata daca iti doresti sa ai energie toata ziua!

In toata aceasta alergatura constanta intre sarcini si obligatii cotidiene, uiti adesea sa iti oferi privilegiul de a petrece tu cu tine cateva momente in liniste, in care sa te reconectezi la interior, sa uiti de rolul social si sa gusti din simplitatea… [citeste mai departe]