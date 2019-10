Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Elevilor a transmis, luni, un apel catre viitorul guvern ca educatia sa fie tratata ca un sector prioritar, fiind un domeniu complex, subfinantat de ani de zile. Elevii atrag atentia ca in educatie s-au facut numeroase modificari, fara coerenta, odata cu schimbarea ministrilor,…

- Consiliul National al Elevilor (CNE) face apel la decidentii de la nivel central, dupa trecerea motiunii de cenzura si le cere acestora sa trateze Educatia cu responsabilitate si sa isi asume o strategie coerenta, „care sa conduca treptat spre configurarea unui sistem de invatamant incluziv de calitate,…

- Cu ocazia sarbatoririi Zilei Armatei Romaniei, in perioada 9 octombrie 2019 – 23 octombrie 2019, Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judetean Covasna organizeaza concursul de desen cu tema „Armata prin ochii copiilor“. Potrivit comandantului Centrului Militar Județean (CMJ) Covasna,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca persoanele juridice de drept public nu vor mai avea obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente ori inscrisuri depuse la institutiile sau autoritatile publice. Proiectul de lege modifica…

- Tineretul Maltez din Sfantu Gheorghe a anunțat demararea unei campanii in folosul copiilor care provin din familii fara posibilitați materiale. „Educația e șansa”- este titlul acestei acțiuni, iar persoanele care doresc sa se implice sunt invitate sa achiziționeze și sa doneze rechizite in cutiile special…

- Numarul elevilor si studentilor care s-au angajat pe timpul verii prin intermediul Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Covasna este extrem de scazut in acest an fata de cei anteriori, doar 16 tineri gasindu-si un loc de munca in perioada vacantei de vara, fata de peste 100 in anii…

- Peste 3200 de pachete de rechizite vor fi achiziționate și distribuite elevilor din județul Covasna, in anul școlar care sta sa inceapa, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Pachetele se ofera gratuit elevilor care provin din familii cu posibilitați materiale reduse, printr-un…

- Festivalul de arta contemporana „pulzArt” – 7, care va avea loc in luna septembrie, la Sfantu Gheorghe, sub genericul „Anul elevilor”, le ofera tinerilor posibilitatea de a se implica in organizarea evenimentului. „De aproape 7 ani, Festivalul de arte contemporane ‘pulzArt’ a umplut un gol cultural…