- Cu doua luni inainte de campania pentru prezidentiale, Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de Donald Trump. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile SUA in Marea Neagra, franate de PSD, si prezenta militarilor americani in Romania. „Se va face un pas in fata pentru…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, i-a raspuns luni premierului Viorica Dancila care afirma cu o zi in urma ca presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa se consulte cu Guvernul inaintea intalnirii sale cu Donald Trump de la Washington. Acesta a explicat ca presedintele este cel care se ocupa de politica…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, efectueaza, marti, o vizita in Statele Unite, avand programata o intalnire de o ora si jumatate cu omologul sau american, Donald Trump, la Casa Washington, conform programului oficial transmis de Administratia Prezidentiala de la Bucuresti. Sosirea presedintelui…

- Iohannis le-a precizat jurnalistilor, in discutia informala de marti, ca exista chestiuni foarte importante privind relatia Romania-SUA care trebuiau reiterate – atat parteneriatul strategic, cat si relatia economica, relatiile privind politica energetica, dar si sumele alocate apararii, adica celebra…

