Ansamblul Școlii Bisceni de Sus din Calvini, la Festivalul “Sa păstram tradiția poporului roman” Ansamblul Școlii gimnaziale Bisceni de Sus din comuna Calvini participa la Festivalul- concurs de dansuri și muzica populara “Sa pastram tradiția poporului roman”, ajuns la cea de-a treia ediție, și care are loc in localitatea Spataru. Ansamblul Școlii gimnaziale Bisceni de sus a fost infiintat in luna februarie a acestui an, din inițiativa primarului comunei Calvini, și tot acest timp copiii talentați au reușit sa bifeze participarea la mai multe concursuri, precum și obținerea unor premii. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

