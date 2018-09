Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul popular pentru blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel a inregistrat un nou nivel minim, iar partidul de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD) s-ar plasa pe pozitia a doua daca in prezent ar avea loc alegeri legislative, releva un sondaj de opinie realizat…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat ca Berlinul isi intareste capacitatile cibernetice pentru a contracara “razboiul hibrid” folosit de Rusia pentru a viza trupele germane stationate in Lituania, informeaza site-ul postului France 24. “De asemenea, va confruntati cu o situatie care reprezinta…

- Angela Merkel a condamnat miercuri atacurile xenofobe si utilizarea sloganurilor naziste in cadrul unui amplu discurs rostit in parlament, dupa cele mai violente demonstratii ale extremei drepte din ultimele decenii, incidente care au indicat existenta unor diviziuni profunde in tara, relateaza dpa.…

- Razboiul din sanul PSD nu se reflecta numai la nivel central, ci și la nivel local, iar cel mai bun exemplu este cel al organizației Giurgiu-pana nu demult, una din cele mai puternice din țara- acum sfașiata de conflicte și intrigi...

- Protestatari violenti au aruncat o substanta cu miros urat, cel mai probabil acid butiric, in timpul vizitei cancelarului german, Angela Merkel, in orasul Dresda, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de site-ul RP-online.de si de revista Bild.Aproximativ 300 de…

- Scena politica din Germania pare sa fi intrat pe un drum fara ieșire indiferent de eforturile guvernamentale- un sondaj difuzat de televiziunea ARD arata cum CDU- formațiunea condusa de cancelarul Angela Merkel- se afla la cel mai scazut nivel de popularitate din intreaga sa existența, in vreme ce…

- Liderul Uniunii Crestin-Sociale germane (CSU, aliatul bavarez al Uniunii Crestin-Democrate), Horst Seehofer, a anuntat ca intentioneaza sa inceapa sa foloseasca Twitter-ul pentru a transmite mesajele sale direct catre electorat, informeaza vineri Reuters. Spre deosebire de presedintele american…

- Partidul ''Alternativa pentru Germania'' (AfD) i-a depasit pe social-democrati in preferintele electoratului german, plasandu-se pe pozitia a doua, in urma blocului conservator CDU-CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) condus de cancelarul Angela Merkel, releva un…