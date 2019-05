Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul saptamanii in fotbalul județean l-au reprezentat semifinalele Cupei Romaniei, care au adus o calificare normala, a Marașeștiului, dupa 6-3 la Bordeasca, și una – ce poate parea surprinzatoare pentru cine nu a vazut la lucru combatantele – a FC Panciu in dauna Sportului Cioraști. Pancenii…

- Arte martiale PERFORMANTA… Luptatorii de la AS Tornado Vaslui au facut furori la editia din acest an a Cupei Romaniei de Budokai. Cei 13 sportivi s-au intors cu 14 medalii, dintre care 5 de aur, 8 de argint si una de bronz, demonstrand ca la Vaslui se face performanta. Sportivii antrenati de Petronel…

- In acest week-end, Arena de Baschet din Bucuresti gazduieste ultimele doua turnee din Cupa Romaniei de baschet 3x3, sezonul 2018-2019, si va strange laolalta cele mai valoroase 12 echipe ale tarii. In urma celor opt turnee desfasurate in prima faza a competitiei, atat in Seria de Est, cat si in cea…

- Duminica seara, intr-o atmosfera electrizanta creata de cei peste 2000 de spectaori care au fost prezenti in Arena Sepsi din Sf. Gheorghe, echipa locala ACS Sepsi SIC a reusit sa castige mult ravnitul trofeu al Cupei Romaniei, editia 2018-2019. in meciul decisiv din cadrul FINAL 4 Cupa Romaniei, baschetbalistele…

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, se va duela cu finalista Cupei CEV, Volei Alba Blaj, in semifinalele Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti de vineri. In cealalta disputa se vor duela CSM Targoviste si CSM Lugoj. Turneul Final Four al Cupei Romaniei va avea loc la Alexandria,…

- La sediul Federației Romane de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți a programului semifinalelor din Cupa Romaniei U19 și U17. FC Viitorul U19 va intalni pentru un loc in ultimul act pe Sport Team București U19. Turul va avea loc pe 3 aprilie, la Ovidiu, iar returul, pe 17 aprilie, la București. FC Viitorul…

- Universitatea Craiova e ultima echipa calificata în semifinalele Cupei României la fotbal, dupa ce a învins la un scor de forfait, 3-0 (1-0), formatia de liga a treia AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, joi seara, pe terenul acesteia.

- SEPSI - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Sepsi Sf. Gheorghe, considerata echipa momentului dupa calificarea in play-off-ul Ligii 1, va da piept, pe teren propriu, cu CFR Cluj, campioana en-titre. Miza este foarte mare, pentru ca echipa caștigatoare se va califica in semifinalele Cupei Romaniei,…