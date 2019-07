Anchetă la Caracal. Bogdan Chirieac, revoltat de discuția polițistului cu Alexandra, reacția analistului politic In direct la Romania TV, analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre cercetarile facute de anchetatori la Corabia, in zona in care suspectul a precizat ca ar fi aruncat cadavrele in Dunare. ”Sunt aceiași anchetatori care au anchetat dispariția Luizei și dispariția Alexandrei și daca ne ajuta Dumnezeu din cer și se intalnesc personal cu fetele și spun: eu sunt Alexandra, eu sunt Luiza, nu vor baga de seama. Nu o sa bage de seama! Dincolo de chestiunile tehnice, foarte adevarate, iar DCNews a publicat un material acum cateva zile in care am aratat ca STS-ul are, din 2017, 40 de milioane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia, procurorii si criminalul sunt pe terasele Dunarii, unde sunt si mai multe canale de irigatii, dar si ostroave. Acolo ar putea fi aruncat cadavrul primei fete ucise, Luiza. Gheorghe Dinca a fost adus, luni dupa-amiaza, dupa audieri, pentru a fi efectuata reconstituirea. Barbatul si-a recunoscut…

- In timpul audierilor de duminica noaptea, Gheorghe Dinca le-ar fi spus anchetatorilor ca a ucis-o pe Luiza Melencu la mijlocul lunii iulie dupa ce a ținut-o trei luni sechestrata, scrie Adevarul citand surse judiciare. Criminalul din Caracal a spus ca dupa ce a violat-o timp de trei luni pe Luiza, tanara…

- Tragedia din Caracal, incompetența autoritaților, detalii despre criminalul din Caracal, despre cele doua fete, Alexandra și Luiza, au ajuns in presa straina care observa furia din Romania și trage conculuzii.

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, le va arata, luni, polițiștilor, cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza. In casa ororilor, dincolo de poarta pe care a ajuns sa o recunoasca o țara intreaga, se va face reconstituirea crimelor ce au ingrozit Romania.

- "Cade una, cadem toate!" Sute de oameni au protestat, duminica seara, în marile orase, nemultumiti de modul în care au intervenit autoritatile în cazul fetelor ucise la Caracal. La Alba-Iulia, câteva zeci de persoane, în majoritate tinere de vârsta…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei... The post Criminalul din Caracal a povestit cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza appeared first on Renasterea banateana .

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX Gherorghe Dinca a recunoscut ca le omorat pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. Criminalul…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.