- Trei politisti de la Sectia 5 din Timisoara care aveau de pus in executare un mandat de aducere au gresit adresa ajungand la sediul unei firme. In loc sa-si recunoasa greseala, acestia au continuat sa o ia la intrebari pe patroana, chemand apoi si intariri.

- Patroana unei firme de amanet din Timișoara a fost saltata de polițiștii care venisera la o adresa greșita sa ridice un barbat, potrivit stirileprotv.ro. Femeia a sunat la 112 pentru a se apara chiar de oamenii legii, dar și aici a fost amenințata. O femeie de afaceri din Timișoara a fost saltata, din…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timis si procurorii DIICOT Timisoara au ridicat 3 kilograme de amfetamina si 10 grame de cocaina, in urma unui controlul efectuat asupra unui autoturism...

- Polițiștii locali au acționat in zona Garii de Nord din Timișoara, pe Bulevardul Republicii și in stațiile STPT din zona respectiva. Au constatat o serie de nereguli, de la persoane care consuma alcool, fac scandal și mizerie, pana la cerșetori. In serile trecute, polițiștii locali au depistat in zona…

- Polițiștii locali spun ca firma Bubbles Auto PS SRL de pe str. Drubeta a fost sancționata in repetate randuri, adunand amenzi de peste 11.000 de lei, adica peste 2.300 de euro. „Trei dintre sancțiuni au fost aplicate pe linie comerciala, conform OG 99/2000, doua dintre acestea deoarece…

- Imaginile au fost surprinse sambata de unul dintre cititorii TION. Acesta a mers pe malul lacului Surduc, in zona barajului, pentru a campa. Nu a putut insa pune cortul din cauza munților de gunoaie abandonate in natura. “Am fost catre lacul Surduc (undeva aproape de coada lacului, catre baraj),…

- UPDATE: Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghița, a spus ca, in jurul pranzului, o mașina Dacia Logan, aparținand Serviciului de Investigații a Criminalitații Economice (SICE) din IPJ, in care se aflau doi ofițeri de la Economic și o femeie pe numele careia s-a pus in executare un mandat…

- Un barbat a fost ranit intr-un capac de canal neasigurat, la Timișoara. Capacul nu era bine fixat, iar omul a calcat pe el și s-a lovit destul de serios la picior. Victima a depus reclamație la Poliție, iar de acolo a fost preluat de o ambulanța. Accidentul a avut loc duminica dimineața, pe o strada…