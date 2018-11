Stiri pe aceeasi tema

- Mafia diplomelor false din Romania pune in pericol si sanatatea europenilor. Un fost sofer de TIR roman s-a angajat ca asistent medical intr-un spital din Suedia. S-a folosit de o diploma eliberata de o scoala sanitara privata din Romania, pentru care admite ca a platit 21 de mii de euro.

- O ancheta realizata de presa din Suedia arata ca mai mulți romani și polonezi care lucreaza ca asistenți medicali nu au urmat cursurile școlilor de la care și-au luat diplomele, ei fiind angajați in Suedia pe perioada studiilor. Publicația svt.se a realizat o ancheta din care rezulta ca in Suedia lucreaza…

- Un scandal urias a izbunict în Suedia, dupa ce televiziunea de stat a difuzat o ancheta de aproape o ora despre “asistentele false – cu diplome și licențe autentice&", venite de la postliceale din România.

- O noua ediție a Targului Cariere in Alb va avea loc in acest weekend la Timișoara. Evenimentul este destinat celor care doresc sa profeseze in cele mai moderne și performante clinici și spitale din Romania și Europa. The post Cariere in Alb: locuri de munca in Europa și Romania, pentru medici și asistenți…

- Facebook, Google si alte companii de tehnologie au convenit un cod de conduita pentru combaterea stirilor false, din cauza ingrijorarilor ca acestea pot influenta alegerile. Acest cod voluntar, care are rolul sa evite adoptarea unor reglementari dure, prevede supravegherea stricta a publicitatii…

- COMUNICAT DE PRESA AL PRESEDINTELUI PNL, LUDOVIC ORBAN, PRIVIND INITIEREA COMISIEI PARLAMENTARE DE ANCHETA IN CAZUL GESTIONARII PESTEI PORCINE AFRICANE Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor, alaturi de reprezentantii PMP, a initiat astazi 30 august a.c. demersurile pentru infiintarea comisiei…

- Pegas, unul dintre cele mai cunoscute branduri de biciclete din Romania, se extinde la nivel internațional, iar produsele sale vor fi disponibile pe Amazon, cel mai mare retailer online din lume. ”Pe langa partenerii locali din Italia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Suedia și Polonia, Amazon ofera…