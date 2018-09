Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut, miercuri, 26 septembrie a.c., la New York, o intrevedere cu ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, in marja vizitei de lucru pe care oficialul roman o intreprinde in Statele Unite ale Americii. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi oficiali s-au aflat teme…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut, miercuri, 26 septembrie a.c., la New York, o intrevedere cu ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, in marja vizitei de lucru pe care oficialul roman o intreprinde in Statele Unite ale Americii. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi oficiali s-au aflat teme…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall, aflata in vizita in Statele Unite ale Americii, a discutat cu ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, despre aprofundarea schimburilor politico-diplomatice dintre cele doua...

- Viceprim-ministrul Ana Birchall, aflata in vizita in Statele Unite ale Americii, a discutat cu ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, despre aprofundarea schimburilor politico-diplomatice dintre cele doua tari si extinderea cooperarii economice, informeaza agerpres.ro. Intrevederea celor…

- ”Aniversarea celor șapte ani de la semnarea Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania si Statele Unite ale Americii, la 13 septembrie 2011, la Washington, ne ofera ocazia unei reflecții aprofundate asupra beneficiilor care au decurs in urma adoptarii acestui…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a declarat vineri ca pentru Guvern este esentiala dezvoltarea si aprofundarea laturii economice a Parteneriatului...

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a primit astazi, 14 august, vizita unei delegatii a Congresului SUA condusa de Devin Nunes, presedintele Comitetului Permanent pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite ale Americii.Cu aceasta ocazie, inaltul oficial roman a salutat sprijinul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit, marti, vizita unei delegatii a Congresului SUA condusa de Devin Nunes, presedintele Comitetului Permanent pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, in cadrul intalnirii premierul subliniind necesitatea dezvoltarii dimensiunii economice a parteneriatului…