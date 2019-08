Stiri pe aceeasi tema

- O actiune a inspectorilor OPC a scos la iveala nereguli grave la mai multe unitati de alimentatie publica din Lugoj. Inspectorii au anuntat ca pentru problemele grave, mai multe fast food-uri si restaurante au fost inchise. ”Imaginile pe care le vedeti sunt surprinse astazi, in bucatariile mai multor…

- Poliția Romana a intensificat controalele la automatele bancare pentru tranzacții cu numerar, acțiuni ce au avut ca scop prevenirea infracțiunilor de furt din ATM-uri (bancomate). Polițiștii au verificat, timp de doua luni, siguranța derularii operațiunilor cu numerar de la ATM-uri.Controalele au fost…

- Inspectorii sanitar-veterinari din cadrul Comandamentului Sezon Estival au aplicat sanctiuni totale de 358.900 de lei pentru deficientele constate in urma controalelor efectuate saptamana trecuta la 36 de unitati de alimentatie si puncte de desfacere, informeaza un comunicat de presa al Directiei…

- Peste 200 de unitati de alimentatie publica de pe litoral au fost verificate, saptamana trecuta, de inspectorii sanitar-veterinari, in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019, in cazul a 14 dintre acestea fiind aplicate amenzi in valoare totala de 95.000 de lei, pentru diverse nereguli, a informat,…

- In perioada 1 iulie – 31 august 2019, ANSVSA a dispus demararea unor controale in unitațile de vanzare cu amanuntul supuse inregistrarii și controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru prevenirea toxiinfectiilor alimentare, dar și riscului asociat cu raspandirea virusului pestei…

- Inspectorii sanitari - veterinari au aplicat amenzi in valoare de 109.000 lei, in urma unor controale tematice efectuate in perioada 3 - 21 iunie, pe intreg lantul alimentar in domeniul productiei carnii de pasare, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Facem ce facem si, fie din comoditate, fie ca ne-am obisnuit sa mancam in oras cu prietenii sau la birou, tot apelam la serviciile unitatilor de alimentatie publica. Numai ca, in ultima vreme, tot mai multi dintre noi suntem dezamagiti de ceea ce se intampla in aceste unitati. Mancarea nu…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) va crește numarul controalelor in zonele in care, pe timp de vara, exista o afluența mare de persoane, inclusiv turiști, și in care crește, astfel, rulajul de marfa. Scopul verificarilor vizeaza respectarea masurilor care trebuie luate…