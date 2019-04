Alunecare de teren. Cel puţin două persoane au murit, iar alte 50 sunt date dispărute "Cel putin 54 de persoane sunt date disparute (...) Este imposibil ca ele sa fi supravietuit", a spus politia. Accidentul s-a produs luni seara in statul Kachin, o regiune montana bogata in jad, in care se produc cu regularitate catastrofe similare. El a creat un imens "lac de noroi", in care numerosi mineri au fost prinsi in timp ce dormeau, a precizat politia. Pana acum doar doua corpuri au fost gasite, a mai spus sursa citata. Myanmarul este principalul producator mondial de jad, o piatra foarte cautata in China vecina. este principalul producator mondial de jad, o piatra foarte cautata invecina. Tin Soe, un parlamentar care reprezinta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Doua persoane au decedat si alte 17 sunt date disparute in urma unei alunecari de teren care s-a produs vineri seara in China si a condus la prabusirea a doua cladiri rezidentiale, conform relatarilor media locale, citate de DPA. Alunecarea de teren a afectat cladirile si o baie publica…

