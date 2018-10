Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti s-a instalat in fotoliul de lider al grupei D inca dupa prima etapa, dupa ce a invins FTC Rail Cargo cu 36-31, iar Vipers Kristiansand si Bietigheim au terminat la egalitate, 27-27. Metz, Rostov Don si Gyor sunt ceilalti lideri dupa prima runda.

- Program / rezultate: – miercuri, 19 septembrie – ora 17.30: Magura Cisnadie – SCM Craiova (TVR1); – joi, 20 septembrie – ora 17.30: Dunarea Braila – CSM București, ora 18.00: „U” Cluj – Gloria Buzau, Corona Brașov – Danubius Galați, ...

- Situatie alarmanta in Sectorul 3 din Bucuresti, unde in zona ghenelor si a pubelelor s-au acumulat munti de gunoaie, care pun in pericol sanatatea tuturor locuitorilor. Pe strada Jean Steriadi, de exemplu, o cantitate uriasa de deseuri menajere se afla chiar langa un loc de joaca, iar copiii risca sa…

- Sambata au fost inregistrate 19 plangeri, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). Parchetul General a anuntat ca de luni se vor efectua acte de urmarire penala, inclusiv primirea de plangeri sau denunturi la sediul Parchetului…

- Daniela Sabau, coordonator pentru județul Arad: „Legea privind exercitarea dreptului inițiativei legislative de catre cetațeni impune o procedura care trebuie respectata cu strictețe. Ulterior colectarii semnaturilor, acestea trebuie atestate de catre primari pentru validarea calitații de cetațean cu…

- Formatia Hajduk Split, adversara FCSB in Liga Europa, a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 1-1 (1-0), in partida cu Lokomotiva Zagreb, din etapa a II-a a primei ligi croate, informeaza news.ro.Jurici a deschis scorul pentru gazde, in minutul 44, iar Krstanovici a egalat, in minutul…

- Ieri a avut loc la Bucuresti, la Casa Fotbalului, tragerea la sorti in urma careia s a stabilit calendarul competitional al Ligii a 2 a, sezonul 2018 2019. In prima etapa, programata pe 4 august, nou promovata SSC Farul Constanta va juca pe teren propriu cu ACS Poli Timisoara, iar prima deplasare, din…

- Joi, 19 iulie, la Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți in urma careia s-a stabilit calendarul competițional al Ligii 2 Casa Pariurilor, sezonul 2018-2019. Prima etapa este programata pe 4 august, informeaza site-ul frf.ro. Etapa 1 – 4 august 2018 ACS ENERGETICIANUL – CS LUCEAFARUL ORADEA ASU…