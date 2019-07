"In primul an de mandat, Președintele Romaniei a avut de gestionat tragedia de la Colectiv.

Atat de eficient a fost leadership-ul domniei sale incat, aproape patru ani mai tarziu, ne confruntam cu un alt eșec sistemic al instituțiilor statului: tragedia de la Caracal.

In cei patru ani care s-au scurs intre aceste doua evenimente cumplite, domnul Președinte Iohannis a fost singura constanta la varful statului roman. In tot acest timp, domnia sa a avut practic zero inițiative.

Demisia ar fi singurul gest de normalitate in aceste condiții", a scris Alex Coita pe pagina sa…