Alertă în China! Un bărbat a intrat cu camionul într-o mulţime Zece persoane au murit si alte 16 au fost ranite dupa ce soferul unui camion a pierdut controlul volanului si a intrat duminica intr-o multime de oameni intr-o piata traditionala din sudul Chinei, a anuntat politia, potrivit Reuters. Camionul cobora pe o panta cand soferul a pierdut controlul volanului in orasul Huashi din provincia Hunan, a precizat politia regionala intr-un comunicat. Camionul a intrat intr-o multime de oameni intr-o piata, a precizat politia, adaugand ca soferul a fost arestat. Ancheta continua pentru a se stabili circumstantele exacte ale accidentului. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

