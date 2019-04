Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a suferit duminica o înfrângere importanta în alegerile locale, întrucât partidul sau AKP a pierdut controlul asupra capitalei Ankara și se pare ca a pierdut controlul si în cel mai mare oraș al țarii, Istanbul, relateaza Reuters,…

- Atat Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Erdogan cat si principala formatiune de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP), au declarat luni ca au castigat cu un scor strans alegerile municipale din Istanbul care au avut loc duminica, informeaza Reuters. Intr-o declaratie…

- Principalul partid de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), s-a declarat invingator in alegerile locale din Ankara, prima victorie din capitala asupra formatiunii politice a presedintelui Erdogan, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) si a contestat ca AKP ar fi castigat…

- Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6% din sufragii.Candidatul opozitiei Ekrem Imamoglu este creditat cu 47,7% din voturi.Imamoglu, din partea Partidului republican al poporului (CHP) si al aliantei de centru-dreapta…

- Binali Yildirim, fost premier si presedinte al parlamentului, este pe primul loc in cursa pentru primaria orasului Istanbul, informeaza agentia de stiri Anadolu, preluata de dpa. Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6%…

- Binali Yildirim, fost premier si presedinte al parlamentului, este pe primul loc in cursa pentru primaria orasului Istanbul, informeaza agentia de stiri Anadolu, preluata de dpa preluat de agerpres.Vezi și: Traian Basescu profețește un CUTREMUR pe scena politica: va fi vai și amar de Dragnea!…

- Birourile de vote s-au deschis la ora 07.00 in mai multe orase din Turcia, iar de la ora 08.00 s-au deschis in intreaga tara, scrie news.ro. In contextul in care Turcia se confrunta cu prima sa recesiune din ultimii 10 ani, cu o inflatie record si somaj in crestere, acest scrutin are valoare…

- Guvernul Finlandei urmeaza sa isi prezinte vineri demisia, a anuntat presedintia de la Helsinki printr-un comunicat preluat de Reuters si AFP. Premierul Juha Sipila urmeaza sa demisioneze si va sustine o conferinta, potrivit cancelariei presedintelui Sauli Niinisto. Antti Kaikkonen, liderul grupului…